Вратарь сборной России по футболу перешёл в «Брюгге»

Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов стал футболистом «Брюгге».

Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

Габулов подписал с бельгийцами соглашение на полтора года.

#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dypic.twitter.com/o0D5uv3mZT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 января 2018 г.

В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Габулов пропустил 23 гола в 20 матчах за тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили болельщиков с Новым годом.