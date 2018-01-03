Вратарь сборной России по футболу перешёл в «Брюгге»

Короткая ссылка
Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов стал футболистом «Брюгге».

Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

Габулов подписал с бельгийцами соглашение на полтора года.

В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ)  Габулов пропустил 23 гола в 20 матчах за тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили болельщиков с Новым годом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119