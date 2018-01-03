Вратарь сборной России по футболу перешёл в «Брюгге»
Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов стал футболистом «Брюгге».
Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.
Габулов подписал с бельгийцами соглашение на полтора года.
#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dypic.twitter.com/o0D5uv3mZT— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 января 2018 г.
В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Габулов пропустил 23 гола в 20 матчах за тульский «Арсенал».
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили болельщиков с Новым годом.
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