Дзагоев и Фернандес поздравили болельщиков сборной России с Новым годом
Видео опубликовано на официальной странице сборной России в Twitter.
«Дорогие наши болельщики! Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам в новом году счастья, здоровья и всех-всех благ», — сказал Дзагоев.
«Желаю в наступившем году всем здоровья, счастья, мира над головой, спокойствия и процветания. С Новым годом! Россия — чемпион!» — добавил Фернандес.
Футболисты @TeamRussia Алан Дзагоев и Марио Фернандес поздравляют всех с наступившим Новым годом! Ура! 🎄🎁🎉 pic.twitter.com/2excUqNJ5R— Сборная России (@TeamRussia) 2 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что футболист Наингголан извинился за своё поведение в новогоднюю ночь.