Дзагоев и Фернандес поздравили болельщиков сборной России с Новым годом

Футболисты ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев и Марио Фернандес поздравили болельщиков национальной команды с наступившим Новым годом.

Видео опубликовано на официальной странице сборной России в Twitter.

«Дорогие наши болельщики! Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам в новом году счастья, здоровья и всех-всех благ», — сказал Дзагоев.



«Желаю в наступившем году всем здоровья, счастья, мира над головой, спокойствия и процветания. С Новым годом! Россия — чемпион!» — добавил Фернандес.

Футболисты @TeamRussia Алан Дзагоев и Марио Фернандес поздравляют всех с наступившим Новым годом! Ура! 🎄🎁🎉 pic.twitter.com/2excUqNJ5R — Сборная России (@TeamRussia) 2 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что футболист Наингголан извинился за своё поведение в новогоднюю ночь.