Дзагоев и Фернандес поздравили болельщиков сборной России с Новым годом

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Футболисты ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев и Марио Фернандес поздравили болельщиков национальной команды с наступившим Новым годом.

Видео опубликовано на официальной странице сборной России в Twitter.

«Дорогие наши болельщики! Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам в новом году счастья, здоровья и всех-всех благ», — сказал Дзагоев.

«Желаю в наступившем году всем здоровья, счастья, мира над головой, спокойствия и процветания. С Новым годом! Россия — чемпион!» — добавил Фернандес.

Ранее сообщалось, что футболист Наингголан извинился за своё поведение в новогоднюю ночь.

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