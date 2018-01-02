Футболист Наингголан извинился за своё поведение в новогоднюю ночь

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Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан принёс публичные извинения за своё поведение в новогоднюю ночь.

Бельгиец в компании друзей решил провести прямой эфир в Instagram. На видео 29-летний Наингголан употребляет алкоголь, курит и использует нецензурную лексику.

«Знаете, мне нравится веселиться с друзьями и праздновать Новый год, но тут я зашёл слишком далеко. Прошу за это прощения. Конечно же, я не хотел показать отрицательный пример кому-либо и приношу извинения за свои слова и поведение», — приводит слова футболиста Football Italia.

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