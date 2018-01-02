Кокорин станцевал в маске панды
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин опубликовал видео, на котором он танцует в маске панды под одноимённую песню американского рэпера Desiigner.
Кокорин проводит отпуск в Дубае. Видео сопровождается хэштегом #ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый.
В настоящий момент Кокорин делит первое место в списке бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги с Фёдором Смоловым и Квинси Промесом, забив десять голов в 20 матчах.
Ранее Промес заявил, что не знает, кто такой Кокорин.
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