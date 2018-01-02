Кокорин станцевал в маске панды

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин опубликовал видео, на котором он танцует в маске панды под одноимённую песню американского рэпера Desiigner.

Кокорин проводит отпуск в Дубае. Видео сопровождается хэштегом #ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый.

В настоящий момент Кокорин делит первое место в списке бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги с Фёдором Смоловым и Квинси Промесом, забив десять голов в 20 матчах.





🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

Ранее Промес заявил, что не знает, кто такой Кокорин.