Кокорин станцевал в маске панды

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Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин опубликовал видео, на котором он танцует в маске панды под одноимённую песню американского рэпера Desiigner.

Кокорин проводит отпуск в Дубае. Видео сопровождается хэштегом #ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый.

В настоящий момент Кокорин делит первое место в списке бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги с Фёдором Смоловым и Квинси Промесом, забив десять голов в 20 матчах.

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Ранее Промес заявил, что не знает, кто такой Кокорин.

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