Промес заявил, что не знает, кто такой Кокорин

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Голландский форвард «Спартака» Квинси Промес рассказал, что ничего не слышал о нападающем «Зенита» и сборной России Александре Кокорине.

«Кокорин? Не слышал о таком. И он что, лидер сборной России? Нет, он не лидер. Фёдор Смолов — вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за неё голы, он тащит команду вперёд и вдохновляет её», — приводит слова Промеса «Футбол».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» впервые в XXI веке был признан игроком года по версии издания «Футбол».

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