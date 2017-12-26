Футболист «Спартака» впервые в XXI веке признан игроком года по версии издания «Футбол»

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом 2017 года в России по версии еженедельника «Футбол».

В голосовании приняли участие 279 журналистов, сообщает «Футбол».

По итогам опроса Промес набрал 419 очков. Второе место занял его одноклубник Денис Глушаков (277 очков), тройку лучших замкнул нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (254 очка).

Впервые в XXI веке футболист московского «Спартака» был признан игроком года. Последним обладателем данного приза был полузащитник красно-белых Егор Титов в 2000 году.

Ранее Промес был признан лучшим футболистом 2017 года в России по версии Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Российского футбольного союза (РФС).