СМИ: Смолов может продолжить карьеру в «Бешикташе»
Турецкий «Бешикташ» рассматривает нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова в качестве возможной замены форварду клуба Дженку Тосуну.
Как сообщает A Spor, Тосун в ближайшее время может перейти в состав английского «Эвертона», в связи с чем турецкий клуб ищет нового нападающего.
Отмечается, что Смолов является главным кандидатом на место форварда «Бешикташа».
Смолов защищает цвета «Краснодара» с 2015 года, провёл за клуб 90 матчей и забил 59 мячей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может стать частью сделки по трансферу Смолова в петербургский клуб.
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