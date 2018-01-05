СМИ: Смолов может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Турецкий «Бешикташ» рассматривает нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова в качестве возможной замены форварду клуба Дженку Тосуну.

Как сообщает A Spor, Тосун в ближайшее время может перейти в состав английского «Эвертона», в связи с чем турецкий клуб ищет нового нападающего.

Отмечается, что Смолов является главным кандидатом на место форварда «Бешикташа».

Смолов защищает цвета «Краснодара» с 2015 года, провёл за клуб 90 матчей и забил 59 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может стать частью сделки по трансферу Смолова в петербургский клуб.