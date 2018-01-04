СМИ: «Фенербахче» предложил €2 млн за защитника «Зенита» Кришито

Турецкий клуб «Фенербахче» предложил российскому «Зениту» €2 млн за трансфер защитника Доменико Кришито.

Об этом сообщает турецкое издание Fanatik. По его сведениям, петербуржский клуб готов продать игрока как минимум за €3 млн. Переговоры между сторонами продолжатся позже.

Контракт Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года.

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