СМИ: Полузащитник «Ромы» будет оштрафован на €100 тыс. за своё поведение в новогоднюю ночь

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан будет наказан за то, что распивал алкоголь, курил и ругался матом в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. По его сведениям, Наингголан выплатит штраф в €100 тыс. и пропустит ближайшую игру в чемпионате Италии.

Бельгийский футболист сам опубликовал в соцсетях видео, на котором показано, как он празднует Новый год. Позже Наингголан удалил ролик и извинился.

Ранее чемпион мира по футболу завершил карьеру.