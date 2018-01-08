Вылет «Арсенала» из Кубка Англии, 365-й гол Месси за «Барселону» и стычки в Неаполе: итоги футбольных выходных в Европе

«Арсенал» неудачно начал 2018 год: сыграл вничью с «Челси» в чемпионате и вылетел из Кубка Англии. Лионель Месси забил 365-й гол в 400-м матче чемпионата Испании за «Барселону», а «Реал» отстал от первой тройки Примеры. «Рома» оштрафовала полузащитника Раджу Наигголана за распитие алкоголя в Новый год и проиграла дома, а её болельщики подрались с полицией. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Чемпионат Англии: футбол без перерыва

В Англии никакой паузы на праздники не было — уже 1 января стартовал 22-й тур чемпионата страны. Центральным матчем стала встреча «Арсенала» и «Челси», не имеющая серьёзного турнирного значения, но крайне важная для болельщиков.

Больше часа игрового времени класс показывали вратари обеих команд — Петр Чех и Тибо Куртуа не позволяли нападающим открыть счёт. Первым пропустил бельгиец, не справившийся с ударом Джека Уилшира вплотную к штанге.

Равновесие было восстановлено благодаря пенальти, который очень разозлил наставника «Арсенала» Арсена Венгера. Эден Азар заработал одиннадцатиметровый удар и сам же его реализовал. Под конец встречи «Челси» и вовсе вышел вперёд стараниями откликнувшегося на прострел с правого фланга в центре штрафной Маркоса Алонсо. Но в такой встрече не должно быть проигравших, и в компенсированное время всё тот же Алонсо невольно отдал голевой пас Эктору Бельерину, вынося мяч из штрафной своей команды.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался осечкой конкурентов и вернулся на второе место благодаря победе над «Эвертоном» (2:0). Манкунианцы взяли верх над соперником в 35-й раз, и это рекорд для Английской премьер-лиги во всех междуклубных противостояниях. Кроме того, «Юнайтед» не проигрывает уже 400 дней — всё это время на поле присутствует Поль Погба. Именно он и стал автором голевых передач на Антони Марсьяля и Джесси Лингарда.

Удачно сыграл и «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы, прервавшие свою победную серию в последний день 2017 года, сделали первый шаг к новому рекорду. Рахиму Стерлингу так не терпелось обыграть «Уотфорд», что он забил уже на первой минуте, посвятив гол травмированному Жезусу. Закрепить результат помогли удар Серхио Агуэро и автогол соперника — 3:1 в пользу лидера чемпионата Англии.

«Ливерпулю» в первом матче 2018 года пришлось непросто. Подопечные Юргена Клоппа играли на выезде с «Бёрнли», который можно назвать лучшим из середняков турнирной таблицы — перед ним только «большая шестёрка» английских клубов. «Ливерпуль» открыл счёт на 64-й минуте, хозяева поля попытались избежать поражения стараниями Йоханна Гудмундссона, но гостям в этот день везло больше — защитник Рагнар Клаван отличился на четвёртой добавленной минуте и стал автором первого эстонского гола в АПЛ.

Кубок Англии: разграбленный «Арсенал»

В конце недели английские клубы перешли к розыгрышу Кубка страны. Команды Премьер-лиги стартовали со стадии 1/32 финала. Главный сюрприз преподнёс «Арсенал» — лондонцы не справились с «Ноттингем Форрест». Арсен Венгер выбрал на игру экспериментальный состав и поплатился первым в своей карьере поражением на столь ранней стадии.

Матч начался с дубля защитника Эрика Лихая. Позже американец признался, что жена обещала ему собаку, если он оформит хет-трик, и у него был шанс — судья назначил два пенальти в ворота «Арсенала». Но вместо Лихая их пробили другие игроки. В итоге лондонцы впервые за 110 лет пропустили в Кубке Англии четыре мяча от команды, выступающей дивизионом ниже. «Арсенал» ответил лишь двумя голами в исполнении Пера Мертезакера и Дэнни Уэлбека и сложил полномочия обладателя трофея.

Среди фаворитов, оставшихся без победы, можно выделить «Челси». Но подопечные Антонио Конте хотя бы сыграли вничью и теперь будут ждать повторного матча с «Норвичем». Первая встреча прошла без забитых мячей и запомнилась только послематчевым комментарием итальянского специалиста. Он продолжил словесную перепалку, начатую недавно Жозе Моуринью, и назвал португальца «человечишкой».

Антонио Конте: Моуринью был человечишкой, остается им и, возможно, будет в будущем. pic.twitter.com/EgbIWfPDtZ — Острый перчик (@chiliofpepper) 7 января 2018 г.

У других ведущих команд Англии не возникло проблем с выходом в 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти», «Манчестер Сити» ответил на один гол «Бёрнли» четырьмя мячами во втором тайме, «Тоттенхэм» разгромил «Уимблдон» со счётом 3:0. В рамках третьего раунда состоялось и мерсисайдское дерби, в котором победу «Ливерпулю» принёс его новичок Вирджил ван Дейк — самый дорогой защитник в истории футбола, купленный у «Саутгемптона» за £75 млн.

Чемпионат Испании: побеждают все, кроме «Реала»

Первая неделя нового года выдалась для «Барселоны» богатой на события. Клуб объявил о переходе Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля» за €140 млн — это второй по стоимости трансфер в истории мирового футбола после приобретения ПСЖ Неймара прошлым летом. Коутиньо стал 30-м бразильцем в составе «Барселоны», но пока не провёл за клуб ни одной игры. Каталонцы встретились с «Леванте» и спокойно разгромили его без участия хавбека — 3:0.

Эта игра стала 400-й для Лионеля Месси в чемпионате Испании — больше за один клуб в Примере провели только его одноклубники Хави и Андрес Иньеста. Одного этого достижения аргентинцу было мало, и он открыл счёт в матче, забив 365-й мяч в лиге. Это повторение рекорда пяти главных чемпионатов Европы, установленного Гердом Мюллером.

«Атлетико» встречался с «Хетафе», и этот матч стал бенефисом Диего Косты, соскучившегося по испанскому первенству. На 62-й минуте он получил предупреждение за удар соперника локтем, спустя пять минут удвоил преимущество своей команды и тут же удалился, когда отпраздновал гол с болельщиком за пределами поля.

«Валенсия» закончила 2017 год двумя поражениями и теперь старается начать всё с чистого листа. Ей удалось добыть три очка в матче с «Жироной». Одержать победу над менее опытным соперником помогли автогол и реализованный пенальти.

«Реал» пытается вернуться в чемпионскую гонку, но пока безуспешно. Команда из Мадрида сыграла вничью с «Сельтой» и теперь даже по потерянным очкам не проходит в первую тройку. Большую часть матча столичный клуб вёл стараниями игрока, которого болельщики давно списали со счетов: Гарет Бэйл оформил дубль за две минуты в первом тайме. Но ещё до этого «Реал» пропустил первый мяч, а второй влетел в ворота Кейлора Наваса за восемь минут до финального свистка. В чемпионате Испании подопечные Зинедина Зидана не побеждают уже больше месяца, правда, они провели за это время всего два матча.

Чемпионат Италии: последствия праздников

Для ряда фаворитов Серии А первый тур после Нового года сложился неудачно.

Очевидно, бурно проведённые праздники — одна из причин таких результатов. Так, полузащитник «Ромы» Раджа Наигголан в новогоднюю ночь позволил себе алкоголь и сигареты, а затем ещё и выложил в соцсети фото своих развлечений.

В клубе его кутёж не одобрили и сначала наказали штрафом в €100 тыс., а потом ещё и отстранили от игры с «Аталантой». Боевой середняк турнирной таблицы воспользовался этим и обыграл «Рому» на выезде со счётом 2:1. При этом половину встречи гости провели в меньшинстве.

«Интер» уже месяц не может одержать победу, оставаясь в лидирующей тройке только за счёт былых успехов и несыгранных матчей конкурентов. В 20-м туре миланцы были близки к тому, чтобы добыть три очка во Флоренции, но сын известного тренера Диего Симеоне Джованни успел сравнять счёт в компенсированное время — 1:1.

Лидеры турнирной таблицы «Наполи» и «Ювентус» свои дежурные победы одержали, но поводы для беспокойства у них были. Неаполитанцы дома обыграли «Верону» со счётом 2:0. Перед этой игрой болельщики «Наполи» попытались напасть на приехавших в город фанатов, но на их защиту встала полиция. В завязавшихся массовых беспорядках несколько полицейских получили травмы.

Clashes in Naples just before the match Napoli - Hellas Verona 06.01.2018



Near the central station of the city, a hundred of Napoli supporters try to attack Verona ultras, but they clashed with the police. The clashes lasted over 15 minutes, several police agents were wounded. pic.twitter.com/yGzEck8ddD — HooligansTV (@HooligansTV1) 6 января 2018 г.

Игрок «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму подколенного сухожилия на выездной встрече с «Кальяри». Нападающий со слезами на глазах покидал поле. Туринцы одержали победу с минимальным счётом и остались главным преследователем «Наполи» — двух лидеров разделяет всего одно очко.