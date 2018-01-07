«Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии

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Представитель Чемпионшипа «Ноттингем Форест» на своём поле переиграл клуб Английской премьер-лиги «Арсенал» в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Эрик Лихай (20-я и 44-я минуты), а также по голу на свой счёт записали Бен Бреретон (64-я) и Киран Довелл (85-я), которые реализовали пенальти. На 89-й минуте «Ноттингем» остался в меньшинстве после того, как красную карточку получил защитник Джо Уорролл.

За «Арсенал» голы забили Пер Мертезакер (23-я) и Дэнни Уэлбек (79-я).

Таким образом, «Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала.

Ранее «Челси» не смог обыграть «Норвич» в матче Кубка Англии.

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