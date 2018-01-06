«Челси» не смог обыграть «Норвич» в матче Кубка Англии

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Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 1/32 Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Согласно правилам турнира, команды проведут переигровку. Поскольку первая встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд», то ответный поединок состоится в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Дата и время проведения матча будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» и вышел в 1/16 Кубка Англии.

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