«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» и вышел в 1/16 Кубка Англии

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 1/32 Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Лероя Зане, Бернарду Силвы и дубль Серхио Агуэро.

«Бернли» ответил голом Эшли Барнса.

В параллельных матчах «Уотфорд» обыграл «Бристоль» (3:0), «Ковентри» победил «Сток Сити» (2:1), «Хаддерсфилд» с аналогичным счётом переиграл «Болтон». «Фулхэм» уступил «Саутгемптону» (0:1), а «Лутон Таун» проиграл «Ньюкаслу» (1:3). Три матча завершились вничью: «Флитвуд Таун» — «Лестер Сити» (0:0), «Борнмут» — «Уиган» (2:2), «Вулверхэмптон» — «Суонси» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Дерби Каунти».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119