«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» и вышел в 1/16 Кубка Англии
Встреча завершилась со счётом 4:1.
Победу «Манчестер Сити» принесли голы Лероя Зане, Бернарду Силвы и дубль Серхио Агуэро.
«Бернли» ответил голом Эшли Барнса.
В параллельных матчах «Уотфорд» обыграл «Бристоль» (3:0), «Ковентри» победил «Сток Сити» (2:1), «Хаддерсфилд» с аналогичным счётом переиграл «Болтон». «Фулхэм» уступил «Саутгемптону» (0:1), а «Лутон Таун» проиграл «Ньюкаслу» (1:3). Три матча завершились вничью: «Флитвуд Таун» — «Лестер Сити» (0:0), «Борнмут» — «Уиган» (2:2), «Вулверхэмптон» — «Суонси» (0:0).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Дерби Каунти».