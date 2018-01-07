Гол Бернардески принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в матче Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал выездную победу над «Кальяри» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Федерико Бернардески.

«Ювентус» с 50-ю очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на один балл.

«Кальяри» с 20-ю балами располагается на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Милан» прервал безвыигрышную серию в Серии А, обыграв «Кротоне».

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