«Милан» прервал безвыигрышную серию в Серии А, обыграв «Кротоне»

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«Милан» на своём поле обыграл «Кротоне» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал защитник Леонардо Бонуччи.

Подопечные Дженнаро Гаттузо прервали трёхматчевую безвыигрышную серию, набрав 28 очков, и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» с 15 баллами остался 17-м.

В параллельном матче «Дженоа» минимально обыграл «Сассуоло» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что четыре гола Чиро Иммобиле помогли «Лацио» обыграть СПАЛ в матче Серии А.

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