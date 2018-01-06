Четыре гола Иммобиле помогли «Лацио» обыграть СПАЛ в матче Серии А
Римский «Лацио» на выезде одержал разгромную победу над клубом СПАЛ в матче 20-го тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу римской команде принесли четыре гола в исполнении Чиро Иммобиле, один раз отличился Луис Альберто.
Хозяева ответили дублем Мирко Антенуччи.
В параллельных матчах «Торино» разгромил «Болонью» (3:0), «Наполи» обыграл «Верону» (2:0), а «Беневенто» — «Сампдорию» (3:2).
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» на последних минутах вырвала ничью с «Интером» в матче Серии А.
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