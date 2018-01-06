Четыре гола Иммобиле помогли «Лацио» обыграть СПАЛ в матче Серии А

Римский «Лацио» на выезде одержал разгромную победу над клубом СПАЛ в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу римской команде принесли четыре гола в исполнении Чиро Иммобиле, один раз отличился Луис Альберто.

Хозяева ответили дублем Мирко Антенуччи.

В параллельных матчах «Торино» разгромил «Болонью» (3:0), «Наполи» обыграл «Верону» (2:0), а «Беневенто» — «Сампдорию» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» на последних минутах вырвала ничью с «Интером» в матче Серии А.