«Фиорентина» на последних минутах вырвала ничью с «Интером» в чемпионате Италии по футболу

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В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» сыграл вничью с флорентийской «Фиорентиной» со счётом 1:1.

Первый гол во встрече забил Мауро Икарди на 55-й минуте. На 91-й минуте Джованни Симеоне зажёг вторую единицу на табло.

Таким образом, «Интер» продлил серию без побед в Серии А до пяти матчей.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в услугах футболиста «Манчестер Юнайтед» Маты.

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