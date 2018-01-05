СМИ: «Интер» заинтересован в услугах футболиста «Манчестер Юнайтед» Маты

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Итальянский «Интер» проявляет интерес к испанскому полузащитнику английского «Манчестер Юнайтед» Хуану Мате.

Как сообщает The Sun, руководство клуба из Милана надеется осуществить переход футболиста летом на правах свободного агента. Действующее соглашение Маты с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года и на данный момент не продлено.

29-летний Мата является воспитанником мадридского «Реала». Ранее выступал за «Валенсию» и лондонский «Челси». Цвета манкунианского клуба защищает с 2014 года, сыграл в 168 матчах и забил 39 мячей.

Ранее сообщалось, что французский «Лилль» хочет досрочно вернуть португальского нападающего Эдера, выступающего на правах аренды за московский «Локомотив».

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