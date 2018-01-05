СМИ: «Лилль» хочет вернуть Эдера из аренды в «Локомотиве»

Французский футбольный клуб «Лилль» хочет досрочно вернуть португальского нападающего Эдера, выступающего на правах аренды за московский «Локомотив».

Как сообщает радиостанция RMC Sport, в связи с запретом клубу регистрировать новых игроков новый главный тренер Кристоф Гальтье намерен усилить команду игроками, которые были отданы в аренду.

Отмечается, что Эдер является приоритетным вариантом усиления для «Лилля».

30-летний португалец пополнил ряды «Локомотива» летом 2017 года. На его счету три гола в 15 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков может стать частью трансфера Фёдора Смолова в «Зенит».