Мадридский «Реал» не смог удержать победный счёт в матче 18-го тура испанской Примеры против «Сельты»

Мадридский «Реал» не смог обыграть в гостях «Сельту» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Голы в составе «Сельты» на счету Даниэля Васса (33-я минута) и Макси Гомеса (82-я минута). У «Реала» дубль оформил Гарет Бэйл (36-я и 38-я минуты). На 72-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас не сумел реализовать пенальти. После 18 матчей «Реал» занимает четвёртое место (32 очка), «Сельта» — четырнадцатое (22 очка). Ранее «Барселона» одержала крупную победу над «Леванте» в матче 18-го тура испанской Примеры.