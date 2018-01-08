Мадридский «Реал» не смог удержать победный счёт в матче 18-го тура испанской Примеры против «Сельты»

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Мадридский «Реал» не смог обыграть в гостях «Сельту» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Голы в составе «Сельты» на счету Даниэля Васса (33-я минута) и Макси Гомеса (82-я минута).

У «Реала» дубль оформил Гарет Бэйл (36-я и 38-я минуты).

На 72-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас не сумел реализовать пенальти.

После 18 матчей «Реал» занимает четвёртое место (32 очка), «Сельта» — четырнадцатое (22 очка).

Ранее «Барселона» одержала крупную победу над «Леванте» в матче 18-го тура испанской Примеры.

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