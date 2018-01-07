«Барселона» одержала крупную победу над «Леванте» в матче 18-го тура испанской Примеры

«Барселона» дома одержала победу над «Леванте» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Голы в составе победителей на счету Лионеля Месси (12-я минута), Луиса Суареса (38-я минута) и Паулиньо (93-я минута).

После 18 матчей «Барселона» занимает первое место (48 очков), «Леванте» — шестнадцатое (18 очков).

Ранее «Барселона» опубликовала видеоролик о переходе бразильца Филиппе Коутиньо, записанный летом 2017 года.