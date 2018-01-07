«Барселона» опубликовала видеоролик о переходе Коутиньо, записанный летом 2017 года

Каталонская «Барселона» представила новичка команды Филиппе Коутиньо с помощью нескольких видеороликов, в одном из которых показано, как клуб подписывается на страницы футболиста в различных социальных сетях.

На видеозаписи, опубликованной в Twitter сине-гранатовых видно что посты в соцсетях. В частности, в последних на тот момент записях на страницах Коутиньо в Twitter и Facebook указана дата 8 августа 2017 года.

Официально о переходе Коутиньо было объявлено 6 января 2018 года.

Ранее Юрген Клопп говоря о трансфере Коутиньо заявил, что это его мечта, и клуб был не в силах изменить его решение.