Клопп о трансфере Коутиньо: это его мечта, и мы не в силах изменить его решение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо в каталонскую «Барселону».

«Команда и клуб готовятся с большой неохотой попрощаться с Филиппе Коутиньо — хорошим другом, замечательным человеком и фантастическим игроком. Ни для кого не секрет, что Коутиньо хотел этого перехода ещё с июля прошлого года, когда «Барселона» впервые сообщила о своём интересе», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Он отметил, что Коутиньо упорно хотел перейти в «Барселону» раньше, но клубу удалось удержать его ещё на полгода.

«Могу заверить болельщиков «Ливерпуля», что мы сделали всё, чтобы убедить Коутиньо в том, что «Ливерпуль» — это не менее привлекательно, чем «Барселона». Но он на 100% уверен, что его будущее там. Это его мечта, и мы не в силах изменить его решение», — добавил немецкий специалист.

Ранее «Барселона» объявила о трансфере Коутиньо из «Ливерпуля».