«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо из «Ливерпуля»

Каталонская «Барселона» объявила о достижении договорённости с «Ливерпулем» по трансферу бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо.

Бразилец подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет, сумма отступных по которому составит € 400 млн, сообщает пресс-служба «Барселоны».

Точная сумма сделки не разглашается.

25-летний Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 года, за это время игрок провёл за клуб 200 матчей и забил 54 мяча.

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