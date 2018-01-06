«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо из «Ливерпуля»
Каталонская «Барселона» объявила о достижении договорённости с «Ливерпулем» по трансферу бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо.
Бразилец подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет, сумма отступных по которому составит € 400 млн, сообщает пресс-служба «Барселоны».
Точная сумма сделки не разглашается.
25-летний Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 года, за это время игрок провёл за клуб 200 матчей и забил 54 мяча.
Ранее сообщалось, что Эмре Джан продолжит карьеру в «Ювентусе».
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