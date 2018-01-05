СМИ: Футболист «Ливерпуля» Джан продолжит карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Германии Эмре Джан перейдёт в туринский «Ювентус» летом 2018 года.

Об этом сообщает Sky Sport.

Джан пополнит состав «Ювентуса» на правах свободного агента. Действующий контракт немца с «Ливерпулем» истекает в конце сезоне-2017/18, игрок решил его не продлевать.

23-летний Джан является воспитанником мюнхенской «Баварии», также выступал за леверкузенский «Байер». Цвета «Ливерпуля» защищает с 2014 года, провёл за клуб 146 матчей и забил 12 мячей.

В 2017-м году в составе национальной команды Германии завоевал Кубок конфедераций.

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