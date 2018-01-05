СМИ: Футболист «Ромы» Наингголан может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Бельгии по футболу Раджа Наингголан может перейти в китайский клуб.

Как сообщает L'Equipe, в услугах Наингголана заинтересован «Гуанчжоу Эвергранд», который готов предложить за трансфер бельгийца €40 млн.

29-летний Наингголан ранее выступал за итальянские «Пьяченцу» и «Кальяри», цвета «Ромы» защищает с 2014 года. На его счету 180 матчей и 29 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов может перейти к турецкий «Бешикташ».