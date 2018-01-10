Пьер ван Хойдонк обвинил Англию в невыходе сборной Нидерландов на ЧМ-2018 по футболу

Бывший нападающий «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк назвал причину, по которой голландская команда не отобралась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Я виню англичан в том, что Нидерланды не вышли на Евро-2016 и на предстоящий чемпионат мира», — сказал ван Хойдонк в интервью RT.

Он также пояснил, почему считает англичан виновниками провала голландской сборной.

«Всё из-за того, что английские клубы забирают к себе наших футболистов, когда те слишком молоды, им не дают времени профессионально развиться у себя на родине. Конечно, получая возможность перейти в престижную команду, юный игрок думает, что будет играть в основном составе. Но на деле всё не так. Здесь, конечно, есть один плюс: тебе много платят», — сказал ван Хойдонк.

Ранее Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов по футболу.