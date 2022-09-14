Игнатьев: Слуцкий сделал пересадку волос в Турции и мне советовал

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о совете главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.

«Тренер рассказал, что сделал пересадку волос. Говорит: «Смотри, как всё классно выросло». Советовал мне тоже полететь в Турцию и сделать пересадку. А я отвечаю: «А мне не нравится», — цитирует Игнатьева Sport24.

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу. Команда после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Игнатьев выступал в казанском клубе один сезон. Он принял участие в 11 матчах и забил один гол.

Ранее Игнатьев рассказал, почему покинул «Рубин» после вылета в Первую лигу.