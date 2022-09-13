Игнатьев рассказал, почему покинул «Рубин» после вылета в Первую лигу

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал об уходе из казанского клуба по окончании сезона-2021/22.

«Мы со Слуцким сразу друг друга поняли. Перед уходом у нас был разговор, он сам сказал: «Вряд ли ты захочешь играть в ФНЛ». Леонид Викторович сразу дал понять, что условия в Первой лиге будут другими», — цитирует Игнатьева Sport24.

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу. Команда после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Игнатьев выступал в казанском клубе один сезон. Он принял участие в 11 матчах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Владислав Игнатьев оценил игру Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».