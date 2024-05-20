Поиск баланса: эксперты — о возможных последствиях гибели президента Ибрагима Раиси для Ирана и Ближневосточного региона
Эксперты рассказали RT о возможных последствиях гибели Раиси для Ирана и региона
- Портрет Ибрагима Раиси на акции в Иране
- Gettyimages.ru
- © Morteza Nikoubazl/NurPhoto
19 мая вертолёт, на котором президент Ирана Ибрагим Раиси возвращался из Азербайджана, пропал в иранской провинции Восточный Азербайджан. 20 мая стало известно, что борт потерпел крушение на пути в город Тебриз — все члены экипажа и пассажиры погибли.
Вместе с президентом Раиси погибли и сопровождавшие его высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Правительство Ирана выступило с заявлением и заверило, что в управлении государством «не будет ни малейших сбоев». Согласно Конституции исламской республики, полномочия президента перейдут к его заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью Ибрагима Раиси. Он назвал гибель политика огромной трагедией для народа республики.
«Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства», — подчеркнул российский лидер.
Президент РФ отметил, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси.
«Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты», — говорится в послании российского лидера.
- Ибрагим Раиси и Владимир Путин
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров также выразил соболезнования руководству Ирана и отметил, что Ибрагим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиян были известны как надёжные друзья России.
«Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов исламской республики, твёрдо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине», — говорится в тексте соболезнований на официальном сайте МИД.
Лавров подчеркнул неоценимый вклад Раиси и Абдоллахияна в укрепление сотрудничества и доверительного партнёрства Москвы и Тегерана.
Иранский государственный деятель Ибрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхеде. На госслужбе был с 1980 года, в разное время занимал посты прокурора Тегерана, генпрокурора Ирана и главы судебной власти. На этом посту он развернул широкомасштабную кампанию по борьбе с коррупцией. Также он известен приверженностью жёсткой антизападной линии во внешней политике. Ибрагим Раиси занимал пост президента Ирана с 2021 года.
«Очень серьёзное потрясение»
RT обсудил с экспертами гибель Ибрагима Раиси и её возможные последствия для внутриполитической жизни страны и ситуации в регионе.
Руководитель Восточного культурного центра и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи:
— Для Ирана это очень серьёзное потрясение. Катастрофа была абсолютно неожиданной и шокировала иранцев и представителей сочувствующих им стран. Люди выходили на улицы и молились, выходили на работу со слезами на глазах. Эта трагедия объединила людей в Иране.
— Какие перемены в политической жизни ждут Иран?
Лана Раванди-Фадаи:
— Следующие два месяца обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Мохаммад Мохбер. Однако значительные изменения в иранской политике вряд ли произойдут. Тегеран продолжит сближаться и с Россией, и с Китаем, продолжит противостоять Западу.
В Иране на сегодняшний день доминируют ультраконсерваторы, их главным лицом является духовный лидер Али Хаменеи, и именно в его руках сейчас сосредоточена власть. Раиси в роли президента в основном представлял страну на международной арене, и его трагическая гибель не приведёт к дестабилизации внутриполитической обстановки в Иране.
- Ибрагим Раиси
- Gettyimages.ru
- © Morteza Nikoubazl/NurPhoto
Эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Ирина Фёдорова:
— По Конституции Ирана в течение 50 дней должны пройти выборы главы государства, пока эту должность занимает вице-президент. Поэтому следующие 50 дней будут посвящены борьбе за пост президента, внутриполитическому соревнованию между реформистами и консерваторами Ирана, к которым принадлежал Ибрагим Раиси.
— Какие последствия гибель президента Ирана может иметь для региона в контексте напряжённой ситуации на Ближнем Востоке и обострения отношений между Тегераном и Тель-Авивом?
Ирина Фёдорова:
— В нынешней ситуации власти Ирана будут сконцентрированы на внутриполитических вопросах, поэтому можно ожидать, что активность Тегерана на внешнеполитическом треке на Ближнем Востоке будет снижена.
Сейчас нет доказательств того, что к этой трагедии были причастны какие-то недружественные Ирану страны, таких версий не выдвигается, поэтому предпосылок для обострения нет.
Однако на фоне такого смещения фокуса внимания иранских властей на внутренние проблемы, некоторые акторы — например, США — могут пойти на определённые провокации.
Эксперт по странам Ближнего Востока Каринэ Геворгян:
— В ближайшей перспективе стоит ожидать роста числа провокаций и попыток террористических атак по границам Ирана и внутри страны. Противники Тегерана захотят воспользоваться этой трагедией и предвыборной неопределённостью, чтобы попытаться дестабилизировать страну.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров:
— Эти 50 дней, которые должны пройти до выборов нового президента Ирана, не принесут особых сюрпризов для Ближнего Востока. Мохаммад Мохбер — вице-президент, который сейчас будет выполнять обязанности главы государства — это человек верховного лидера, а значит, политический курс Тегерана не изменится.
Кардинально отношения с другими странами останутся такими же. Но есть нюанс: ранее поступили сообщения о переговорах через посредника в Омане с США. Американцы «грозились» разморозить часть зарубежных активов Ирана, чтобы обеспечить отсутствие дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, по крайней мере, до выборов в Соединённых Штатах. Здесь многое зависит от Ирана и от того, кто будет вести эти переговоры в дальнейшем.
Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров:
— Политическая система Ирана представляет собой целый набор различных сдержек и противовесов, и поэтому она очень стабильна — на неё очень сложно оказать серьёзное влияние, даже через такие трагедии.
США на протяжении 45-летнего противостояния с Ираном использовали экономические санкции, оппозицию за рубежом, проводили информационную кампанию по очернению Ирана. Однако до сих пор Тегерану удавалось устоять перед подобным давлением.
Иран — это сбалансированное государство. В катастрофе погибли две ключевые фигуры страны — президент и министр иностранных дел. Но их программы, политические курсы смогут продолжить идущие им на смену политики из этой системы, функционеры очень высокого уровня.
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