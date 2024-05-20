Поиск баланса: эксперты — о возможных последствиях гибели президента Ибрагима Раиси для Ирана и Ближневосточного региона

20 мая стало известно, что все находившиеся на борту вертолёта с президентом Ирана Ибрагимом Раиси погибли при крушении. Временно функции главы государства будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции, в течение 50 дней в Иране пройдут новые выборы. RT обсудил с политологами гибель Ибрагима Раиси и её возможные последствия для внутриполитической жизни Ирана и ситуации на Ближнем Востоке.

19 мая вертолёт, на котором президент Ирана Ибрагим Раиси возвращался из Азербайджана, пропал в иранской провинции Восточный Азербайджан. 20 мая стало известно, что борт потерпел крушение на пути в город Тебриз — все члены экипажа и пассажиры погибли.

Вместе с президентом Раиси погибли и сопровождавшие его высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Правительство Ирана выступило с заявлением и заверило, что в управлении государством «не будет ни малейших сбоев». Согласно Конституции исламской республики, полномочия президента перейдут к его заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью Ибрагима Раиси. Он назвал гибель политика огромной трагедией для народа республики.

«Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства», — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ отметил, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси.

«Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты», — говорится в послании российского лидера.

Ибрагим Раиси и Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Бобылев

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров также выразил соболезнования руководству Ирана и отметил, что Ибрагим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиян были известны как надёжные друзья России.

«Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов исламской республики, твёрдо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине», — говорится в тексте соболезнований на официальном сайте МИД.

Лавров подчеркнул неоценимый вклад Раиси и Абдоллахияна в укрепление сотрудничества и доверительного партнёрства Москвы и Тегерана.

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Иранский государственный деятель Ибрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхеде. На госслужбе был с 1980 года, в разное время занимал посты прокурора Тегерана, генпрокурора Ирана и главы судебной власти. На этом посту он развернул широкомасштабную кампанию по борьбе с коррупцией. Также он известен приверженностью жёсткой антизападной линии во внешней политике. Ибрагим Раиси занимал пост президента Ирана с 2021 года.

«Очень серьёзное потрясение»

RT обсудил с экспертами гибель Ибрагима Раиси и её возможные последствия для внутриполитической жизни страны и ситуации в регионе.

Руководитель Восточного культурного центра и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи:

— Для Ирана это очень серьёзное потрясение. Катастрофа была абсолютно неожиданной и шокировала иранцев и представителей сочувствующих им стран. Люди выходили на улицы и молились, выходили на работу со слезами на глазах. Эта трагедия объединила людей в Иране.

— Какие перемены в политической жизни ждут Иран?

Лана Раванди-Фадаи:

— Следующие два месяца обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Мохаммад Мохбер. Однако значительные изменения в иранской политике вряд ли произойдут. Тегеран продолжит сближаться и с Россией, и с Китаем, продолжит противостоять Западу.

В Иране на сегодняшний день доминируют ультраконсерваторы, их главным лицом является духовный лидер Али Хаменеи, и именно в его руках сейчас сосредоточена власть. Раиси в роли президента в основном представлял страну на международной арене, и его трагическая гибель не приведёт к дестабилизации внутриполитической обстановки в Иране.

Ибрагим Раиси

Gettyimages.ru

© Morteza Nikoubazl/NurPhoto

Эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Ирина Фёдорова:

— По Конституции Ирана в течение 50 дней должны пройти выборы главы государства, пока эту должность занимает вице-президент. Поэтому следующие 50 дней будут посвящены борьбе за пост президента, внутриполитическому соревнованию между реформистами и консерваторами Ирана, к которым принадлежал Ибрагим Раиси.

— Какие последствия гибель президента Ирана может иметь для региона в контексте напряжённой ситуации на Ближнем Востоке и обострения отношений между Тегераном и Тель-Авивом?

Ирина Фёдорова:

— В нынешней ситуации власти Ирана будут сконцентрированы на внутриполитических вопросах, поэтому можно ожидать, что активность Тегерана на внешнеполитическом треке на Ближнем Востоке будет снижена.

Сейчас нет доказательств того, что к этой трагедии были причастны какие-то недружественные Ирану страны, таких версий не выдвигается, поэтому предпосылок для обострения нет.

Однако на фоне такого смещения фокуса внимания иранских властей на внутренние проблемы, некоторые акторы — например, США — могут пойти на определённые провокации.

Эксперт по странам Ближнего Востока Каринэ Геворгян:

— В ближайшей перспективе стоит ожидать роста числа провокаций и попыток террористических атак по границам Ирана и внутри страны. Противники Тегерана захотят воспользоваться этой трагедией и предвыборной неопределённостью, чтобы попытаться дестабилизировать страну.

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Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров:

— Эти 50 дней, которые должны пройти до выборов нового президента Ирана, не принесут особых сюрпризов для Ближнего Востока. Мохаммад Мохбер — вице-президент, который сейчас будет выполнять обязанности главы государства — это человек верховного лидера, а значит, политический курс Тегерана не изменится.

Кардинально отношения с другими странами останутся такими же. Но есть нюанс: ранее поступили сообщения о переговорах через посредника в Омане с США. Американцы «грозились» разморозить часть зарубежных активов Ирана, чтобы обеспечить отсутствие дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, по крайней мере, до выборов в Соединённых Штатах. Здесь многое зависит от Ирана и от того, кто будет вести эти переговоры в дальнейшем.

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров:

— Политическая система Ирана представляет собой целый набор различных сдержек и противовесов, и поэтому она очень стабильна — на неё очень сложно оказать серьёзное влияние, даже через такие трагедии.

США на протяжении 45-летнего противостояния с Ираном использовали экономические санкции, оппозицию за рубежом, проводили информационную кампанию по очернению Ирана. Однако до сих пор Тегерану удавалось устоять перед подобным давлением.

Иран — это сбалансированное государство. В катастрофе погибли две ключевые фигуры страны — президент и министр иностранных дел. Но их программы, политические курсы смогут продолжить идущие им на смену политики из этой системы, функционеры очень высокого уровня.