«Пользовался уважением соотечественников и авторитетом за рубежом»: в Иране подтвердили гибель президента Раиси

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента исламской республики Ибрагима Раиси при крушении вертолёта 19 мая. В Иранском обществе Красного Полумесяца заявили, что обломки вертолёта были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. м. Ожидается, что похороны Раиси и его сопровождающих, погибших в авиакатастрофе, состоятся 21 мая. В течение 50 дней в стране должны быть организованы выборы нового президента. Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров выразили соболезнования в связи с этими событиями.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси.

Делегация иранских чиновников, в составе которой был Раиси, возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и во вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

Вертолёт совершил жёсткую посадку на фоне тяжёлых погодных условий, которые также затруднили последовавшую за этим спасательную операцию.

20 мая глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что обломки вертолёта Раиси были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. м.

«Все находившиеся на борту вертолёта погибли в первые же минуты после катастрофы», — приводит его слова ТАСС.

Похороны Раиси и его сопровождающих состоятся 21 мая в Тебризе. На фоне этих событий в стране объявлен пятидневный траур.

В соответствии с Конституцией исламской республики обязанности президента в течение 50 дней будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. В течение этого срока совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента.

Владимир Путин выразил соболезнования аятолле Али Хаменеи в связи с событиями 19 мая. Путин назвал Раиси выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине.

«Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России, он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин пожелал родным и близким покойного президента, а также всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой утраты.

Глава МИД России Сергей Лавров также выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, в результате которой погибли президент Ирана и глава Министерства иностранных дел республики Амир Абдоллахиян.

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«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолёта президента Ирана Раиси, министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц. Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов исламской республики», — заявил он.

По словам Лаврова, политики твёрдо отстаивали интересы страны и отдали жизнь на благо Родины. В России Раиси и Амира Абдоллахияна знали как настоящих, надёжных друзей, подчеркнул он.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», — добавил министр.

Соболезнования также выразило посольство России в Тегеране. В знак солидарности флаг Российской Федерации в посольстве будет приспущен.

В МЧС ранее заявили о направлении в Иран двух бортов Ил-76 для оказания помощи в поисково-спасательной операции, однако утром в ведомстве сообщили, что самолёты возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский.