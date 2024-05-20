Синоптик заявил о термической депрессии в зоне крушения вертолёта Раиси
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«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией... Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 км — обледенение», — пояснил он РИА Новости.
По словам синоптика, при осадках видимость ухудшалась до 1—3 км, порывы ветра достигали 10—15 м/с.
Он подчеркнул, что при таких условиях обычно полёты в горах запрещаются.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.