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Первый вице-президент Ирана Мохбер временно будет исполнять обязанности Раиси

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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства Ибрагима Раиси в соответствии с Конституцией, сообщает ISNA.
Первый вице-президент Ирана Мохбер временно будет исполнять обязанности Раиси
  • AFP

«Первый вице-президент, согласно 131-й статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет... должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней», — приводит сообщение РИА Новости.

Предполагается, что выборы президента могут состояться в июне-июле.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Правительство Ирана собралось на экстренное заседание.

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