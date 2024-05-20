Первый вице-президент Ирана Мохбер временно будет исполнять обязанности Раиси
- AFP
«Первый вице-президент, согласно 131-й статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет... должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней», — приводит сообщение РИА Новости.
Предполагается, что выборы президента могут состояться в июне-июле.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Правительство Ирана собралось на экстренное заседание.