Негосударственная инициатива: в Иране отвергли причастность к атаке на военных США на Ближнем Востоке

Иран не имеет никакого отношения к удару по военной базе США в Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих, заявили в МИД страны. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против якобы поддерживаемых Ираном формирований, осуществивших атаку. После этого сенатор Линдси Грэм призвал администрацию Джо Байдена нанести удары по территории Ирана. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не стремится к эскалации конфликта в регионе. Эксперты отмечают, что США более не контролируют ситуацию на Ближнем Востоке и угрозы Вашингтона не исправят положение.

Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на базу Вооружённых сил США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военных, так как осуществившие её группировки не подчиняются Тегерану. Так ситуацию прокомментировал представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит агентство IRNA.

«Группы сопротивления в регионе не подчиняются приказам Ирана, и Иран не вмешивается в их решения о том, как поддержать палестинскую нацию или защитить себя и народ своей страны от любой агрессии и оккупации», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что на усугубление ситуации в регионе влияет поддержка Вашингтоном действий Израиля в отношении палестинцев, постоянные нарушения американскими силами суверенитета Ирака и Сирии, а также «бомбардировки и нападения на группы и народы Ирака, Сирии и Йемена».

«Иран следит за развитием событий в регионе с готовностью и бдительностью, и ответственность за последствия провокационных обвинений в адрес Ирана лежит на тех, кто выдвигает такие необоснованные претензии», — резюмировал Канаани.

Позднее министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб заявил, что атаки сил исламского сопротивления на американские военные объекты, как и действия йеменского движения «Ансар Аллах», — это их собственная инициатива.

«Действия (сил. — RT) сопротивления против агрессивного присутствия Соединённых Штатов в регионе основываются на их собственном решении», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не заинтересован в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы не стремимся к войне с Ираном», — сказал Кирби во время выступления в программе Today на канале NBC.

Он заверил, что Вашингтон нацелен на мир на Ближнем Востоке. При этом снова озвучил позицию Белого дома: США выберут время и способ ответить на нападение.

«Очевидно, эти атаки продолжаются. Мы будем дальше рассматривать варианты. Не могу говорить от лица верховного лидера (Ирана. — RT) или о том, чего он хочет или не хочет. Могу сказать вам, чего хотим мы. Мы хотим, чтобы Ближний Восток был стабильным, безопасным и процветающим и чтобы эти атаки прекратились», — отметил чиновник.

Атака с жертвами

28 января военная база США Tower 22 на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией, была атакована беспилотником. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что погибли трое военнослужащих и ранены более 30.

При этом власти Иордании утверждают, что удар был нанесён по американской базе «Эт-Танф» в сирийской провинции Хомс, примерно в 20 км от блокпоста Tower 22.

Американские военные в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

Позднее Пентагон опубликовал официальное заявление от имени министра обороны США Ллойда Остина, где говорилось, что атакованы были американские военные, «которых разместили на объекте на северо-востоке Иордании, близ сирийской границы, для выполнения задач по обеспечению долгосрочного разгрома ИГИЛ*».

«Ответственность за эти продолжающиеся удары по силам США лежит на поддерживаемых Ираном формированиях, и мы сами решим, когда и где последует наш ответ», — отмечается в заявлении Остина.

Президент США Джо Байден также возложил ответственность за атаку на американских военных на военизированные группировки, якобы поддерживаемые Ираном. Он заявил, что Вашингтон ответит на это в то время и том месте, которые сочтёт нужным.

После этого сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию Байдена нанести удары по «значимым целям» на территории исламской республики. «Ударьте по Ирану сейчас. Сильно ударьте», — заявил он.

Также по теме «Расширение конфликта»: почему в США заявили о приверженности дипломатии на Ближнем Востоке на фоне ударов по Йемену Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил, что Вашингтон намерен использовать дипломатию...

Стоит отметить, что Грэм не впервые за последнее время призывает к военной кампании против Тегерана. В октябре 2023 года в интервью CNN он заявил, что США и Израиль должны совместно ударить по Ирану, якобы из-за его причастности к атакам радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом Грэм подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив должны сделать это даже без доказательств причастности страны к действиям ХАМАС.

После ударов по силам США на границе Сирии и Иордании к Грэму присоединились сенатор от штата Техас Джон Корнин и представитель Арканзаса Том Коттон. Они также призвали нанести удары по Ирану.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией США, сообщило, что Вашингтон после гибели троих своих военных рассматривает несколько вариантов ответных действий. В их числе и сценарий с проведением тайной операции, в рамках которой американские силы нанесут удар по Ирану, но Вашингтон при этом не будет брать на себя ответственность.

Другой вариант предполагает устранение важных иранских чиновников или функционеров по аналогии с убийством генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года американские силы на Ближнем Востоке регулярно подвергаются атакам со стороны различных шиитских и проиранских военизированных формирований. По данным СМИ по состоянию на 24 января, военные США в Сирии и Ираке были атакованы более 150 раз. В основном эти удары осуществляются с помощью беспилотников или баллистических ракет.

Незаконное пребывание

Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в разговоре с RT констатировал, что Тегеран не стремится вступать в открытый военный конфликт с США.

«Сейчас Ирану не особенно выгодно накалять обстановку, потому что уже неоднократно из Вашингтона и Тель-Авива звучали призывы ударить непосредственно по Тегерану», — сказал эксперт.

Многочисленные шиитские группировки по всему Ближнему Востоку действительно равняются на Иран, однако действуют достаточно самостоятельно, добавил политолог.

«Ось сопротивления», которую создал убитый американцами четыре года назад талантливый генерал Сулеймани, активизировалась с началом нового витка обострения палестино-израильского конфликта, и это вызывает недовольство у США и Израиля», — пояснил он.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что, если Вашингтон решится нанести удар по Ирану, это приведёт к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

«Американцам в этом конфликте есть что терять: на территории Сирии находятся более 1 тыс. американских военных и около 2,5 тыс. на территории Ирака. Все они могут стать объектами действий со стороны проиранских группировок, которые очень хорошо вооружены: у них имеются и беспилотники, и крылатые ракеты. Они могут действительно нанести серьёзный ущерб, который не ограничится гибелью трёх или ранением нескольких десятков человек», — отметил политолог.

Американские военные на учениях в Иордании

AP

© Raad Adayleh

Однако некоторые представители республиканского истеблишмента (в их числе сенатор Линдси Грэм) настойчиво лоббируют начало войны с Ираном уже на протяжении многих лет, добавил Батюк.

«Тут нужно понимать, что значительная часть этого истеблишмента — это так называемые неоконсерваторы. Они считают, что любую внешнеполитическую проблему США можно решить бомбовыми ударами. Зачастую они связаны с американским ВПК через лоббистские интересы», — пояснил собеседник RT.

А в вопросе атак на американские силы на Ближнем Востоке также стоит помнить о том, что военные США в значительной части региона находятся незаконно, подчеркнул политолог.

«Эффект от безоговорочной поддержки Израиля американской стороной накладывается на тот факт, что американские силы пребывают в Сирии абсолютно незаконно с точки зрения международного права. Жители регионов Ближнего Востока, где располагаются базы США, имеют много претензий к американским военным», — отметил Батюк.

Комментируя заявления американских сенаторов с призывами ударить по Ирану, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин назвал подобную риторику попыткой продемонстрировать свой воинственный патриотизм американскому электорату перед выборами 2024 года.

«Американские законодатели часто в соцсетях делают заявления, которые сложно было бы простить ответственным лицам. Расчёт, безусловно, делается на электорат: они хотят показаться брутальнее, чем есть на самом деле. Эти должностные лица известны своими радикальными высказываниями и серьёзной степенью безответственности. Вряд ли за этим последуют какие-то действия», — считает политолог.

При этом он выразил мнение, что по мере того, как всё больше акторов на Ближнем Востоке будут осознавать, что США уже не являются неуязвимым военным колоссом, количество атак на американские базы будет только расти.

«Атаки на военные базы США — это устоявшаяся реальность, с которой Вашингтон может только смириться. Они будут учащаться. Американские сенаторы могут угрожать бомбардировками кому угодно, однако очевидно, что США не в состоянии полностью контролировать ситуацию в регионе. Это означает, что они не в состоянии выполнять роль гегемона и страны, у которых есть счёты с Вашингтоном, будут ждать момента, чтобы сделать свой ход», — заключил собеседник RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.