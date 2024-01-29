Белый дом: США ответят на удар по американской базе в Иордании

США ответят на удар по американской военной базе в Иордании, Вашингтон выберет время и способ ответить на нападение, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Безусловно, мы ответим... Как и в прошлые разы, мы сделаем это в подходящее время и подходящим образом», — сказал он в эфире NBC.

По его словам, США точно знают, что за группировками, которые совершили нападение, «стоит Иран».

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

На базе, которая носит название Tower 22, расположены примерно 350 военнослужащих.