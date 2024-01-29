WP: на атакованной в Иордании базе США расположены около 350 военнослужащих
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Как пишет газета, дрон ударил по жилым помещениям базы, персонал получил ранения в виде порезов и ушибов, а также черепно-мозговые травмы. Восемь человек эвакуировали из Иордании для «более качественного ухода, но их состояние стабильное», отмечает издание.
В результате атаки погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке.
Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.