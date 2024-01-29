WP: на атакованной в Иордании базе США расположены около 350 военнослужащих

На военной базе США в Иордании, по которой 28 января был нанесён удар беспилотником, расположены примерно 350 военнослужащих, этот объект носит название Tower 22, отмечает The Washington Post.

Как пишет газета, дрон ударил по жилым помещениям базы, персонал получил ранения в виде порезов и ушибов, а также черепно-мозговые травмы. Восемь человек эвакуировали из Иордании для «более качественного ухода, но их состояние стабильное», отмечает издание.

В результате атаки погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке.

Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.