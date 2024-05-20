Лавров заявил, что в России глубоко опечалены авиакатастрофой в Иране

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, в результате которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси и другие государственные деятели.

«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета Президента Ирана Раиси, министра иностранных дел Ирана Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики», — заявил он.

По словам Лаврова, политики твёрдо отстаивали интересы страны и отдали жизнь на благо Родине. В России Раиси и Амирабдоллахиана знали как настоящих, надёжных друзей, подчеркнул он.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», — добавил министр.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.