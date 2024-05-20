Лавров заявил, что в России глубоко опечалены авиакатастрофой в Иране
- РИА Новости
«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета Президента Ирана Раиси, министра иностранных дел Ирана Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики», — заявил он.
По словам Лаврова, политики твёрдо отстаивали интересы страны и отдали жизнь на благо Родине. В России Раиси и Амирабдоллахиана знали как настоящих, надёжных друзей, подчеркнул он.
«Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», — добавил министр.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.