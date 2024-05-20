Более выгодные рубежи и позиции: в Минобороны РФ заявили об освобождении Белогоровки в ЛНР

Военнослужащие российской группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Белогоровка в ЛНР, заявили в Минобороны РФ. Бойцы объединения также заняли более выгодные рубежи и позиции. Наряду с этим ВС России поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также уничтожили радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T производства ФРГ, а также пусковую установку ЗРК С-125.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, заявили в Минобороны России, комментируя ход специальной военной операции за сутки.

По данным ведомства, в районе населённого пункта Глубокое (Харьковская область) нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ. Наряду с этим отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах н. п. Волчанск и Старицы (Харьковская область).

По данным российской стороны, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах н. п. Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).

Также на russian.rt.com Подполье: ВС России ударили по стоянке HIMARS в Очакове

Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм САУ «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Юг» в результате активных боевых действий полностью освободили н. п. Белогоровка (ЛНР) и заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка (ДНР). Противник потерял более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». В дополнение к этому, уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино (ДНР).

Отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе н. п. Соловьёво (ДНР).

Противник потерял более 330 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, среди которы две Marder производства ФРГ и Bradley производства США, а также два автомобиля.

Также по теме NYT: в 2024 году Россия освободила больше территорий, чем ВСУ смогли захватить В этом году российские военнослужащие освободили больше территорий, чем украинская армия смогла захватить во время контрнаступления в...

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ М109 Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР). Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Владимировка (ДНР).

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны в районах н. п. Степное (Херсонская область), Степногорск, Работино и Новопокровка (Запорожская область).

Кроме того, на острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152-мм САУ «Акация», а также 152-мм гаубица Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.

Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. В 138 районах поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили 45 беспилотников, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».