NYT: в 2024 году Россия освободила больше территорий, чем ВСУ смогли захватить
- РИА Новости
Газета ссылается на данные аналитика Паси Паройне из финской группы Black Bird, которая изучает снимки со спутника.
По словам Паройне, в 2024 году Россия взяла под контроль больше территорий, чем Украина в прошлом году, сообщает издание.
Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ и продвинулись в сторону Гуляйполя в Запорожской области.
Кроме того, группировка ВС России «Север» освободила населённый пункт Старица Харьковской области.