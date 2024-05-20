NYT: в 2024 году Россия освободила больше территорий, чем ВСУ смогли захватить

В этом году российские военнослужащие освободили больше территорий, чем украинская армия смогла захватить во время контрнаступления в 2023 году. Об этом пишет издание The New York Times.

Газета ссылается на данные аналитика Паси Паройне из финской группы Black Bird, которая изучает снимки со спутника.

По словам Паройне, в 2024 году Россия взяла под контроль больше территорий, чем Украина в прошлом году, сообщает издание.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ и продвинулись в сторону Гуляйполя в Запорожской области.

Кроме того, группировка ВС России «Север» освободила населённый пункт Старица Харьковской области.