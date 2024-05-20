«Новый прецедент»: зачем президент Грузии пригласила в страну Макрона после принятия законопроекта об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Эммануэля Макрона посетить республику в День независимости, 26 мая, чтобы помочь стране избавиться от «ментальности советского гнёта и российского влияния». Заявление президента Грузии было сделано на фоне внутриполитического кризиса в стране, вызванного принятием законопроекта об иноагентах. Ранее Зурабишвили наложила президентское вето на документ, за который проголосовали большинство депутатов парламента. Кроме того, против грузинского закона об иноагентах выступают в США и Европе, а грузинская оппозиция утверждает, что закон якобы был принят под влиянием России. По словам политологов, открытое приглашение лидера другой державы для вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране — новое слово в действиях прозападных оппозиционеров на постсоветском пространстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен приехать в Грузию, чтобы помочь стране избавиться от российского влияния, заявила в интервью газете La Tribune президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на вопрос о том, что может сделать Париж в ситуации с политическим противостоянием в стране, вызванным принятием закона об иноагентах.

«Пусть приезжает сюда! Эммануэль Макрон мне чуть ли не в момент избрания, а это было в 2018-м, обещал, что приедет. Нужно, чтобы он исполнил это обещание до начала предвыборной кампании в сентябре. Ведь речь здесь не только о Грузии, речь о том, чтобы окончательно вытащить весь Кавказ из ментальности советского гнёта и российского влияния», — приводит La Tribune слова Зурабишвили.

Президент добавила, что в Грузии «никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией», но визит Макрона, по её мнению, будет важен для будущего Европы и в целом «для проекта общеевропейской системы безопасности».

«Тут Чёрное море, транзитная зона для энергоресурсов, зона коммуникаций. Чтобы Франция здесь не присутствовала — это просто противоестественно. Я это говорю очень чётко. Президенту Макрону я написала: я жду его на празднование Дня независимости Грузии 26 мая. Если он приедет в такой момент, это будет очень справедливо», — считает грузинский президент.

Напомним, Саломе Зурабишвили родилась и выросла во Франции, у неё двойное гражданство: грузинское и французское. С 1974 года она работала на различных должностях во французском Министерстве иностранных дел, а в 2003 году была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. Но уже в марте 2004 года Михаил Саакашвили, занимавший тогда пост президента страны, принял беспрецедентное решение, назначив французского посла главой грузинского МИД. А в ноябре 2018 года Зурабишвили стала президентом страны.

Шантаж, угрозы, митинги

Заявление о необходимости визита Макрона в Грузию и вмешательство в дела страны Зурабишвили сделала на фоне политического противостояния межу правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией по поводу принятия законопроекта об иностранных агентах.

Напомним, законопроект об иноагентах парламент Грузии принял в третьем чтении 14 мая. Документ предусматривает обязательную регистрацию в Национальном агентстве публичного реестра физических лиц и организаций, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа. В случае отказа от регистрации таким организациям и физлицам грозит штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Протесты в Тбилиси

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Законопроект о регулировании деятельности иноагентов правящая партия «Грузинская мечта» уже пыталась принять в 2023 году, однако тогда документ был отозван из-за массовых протестов, организованных прозападной оппозицией.

Рассмотрение нынешнего законопроекта также сопровождалось массовыми акциями протеста и митингами. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ был вынужден применить перцовый газ и водомёты.

В самом парламенте Грузии на почве разногласий из-за законопроекта регулярно происходили драки и потасовки между депутатами от правящей и оппозиционных партий.

На протяжении всего процесса рассмотрения законопроекта в грузинском парламенте против его принятия активно выступали в США, Евросоюзе, НАТО, ОБСЕ и Совете Европы. Запад угрожал Тбилиси, что в случае утверждения законопроекта путь в ЕС для республики будет закрыт, а против страны могут быть введены санкции.

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Помимо этого, представители западных стран активно поддерживали оппозицию, организовывавшую протесты. Более того, 15 мая министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии лично пришли на митинг и выступили со сцены перед парламентом Грузии, заверив демонстрантов в своей поддержке.

18 мая Саломе Зурабишвили, которая приняла сторону оппозиции, назвала законопроект российским и наложила на него вето.

«Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути, — заявила она. — Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменён».

В свою очередь, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал угрозы санкциями и шантаж непродуктивными и заявил о готовности к диалогу по поводу законопроекта.

«В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлечённые стороны и заставит их принять то, что приемлемо. Я думаю, это был бы идеальный вариант», — приводит его слова портал «Грузия online».

Стоит отметить, что грузинское законодательство предусматривает возможность преодолеть президентское вето парламентским большинством, которое сейчас принадлежит партии «Грузинская мечта».

«Раскачка страны через улицу»

Как отмечает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, ситуация с законом об иноагентах в Грузии явно обнажила двойные стандарты, которые устанавливает Запад для себя и своих вассалов.

«Во всех странах Запада есть такие законы об иноагентах, которые призваны оградить страну от влияния недемократического мира. Но другим странам принимать такие законы оказалось нельзя, так как они затрудняют распространение влияния Запада с его «прогрессивными» ценностями», — подчеркнул эксперт.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

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© Dursun Aydemir/Anadolu Agency

Такие прецеденты, как участие глав МИД стран Прибалтики в оппозиционном митинге, а также открытое приглашение Макрона президентом Грузии с просьбой повлиять на ситуацию, говорят о том, что Запад готов на любое вмешательство, лишь бы не допустить потери и малой доли своего влияния, констатировал Олег Неменский.

Своим приглашением Макрону, сделанным через СМИ, президент Грузии, будучи гражданкой Франции, «даёт сигнал прозападным силам», что борьба против ограничивающего их деятельность законопроекта ещё не закончилась, считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Ей нужно показать своему электорату, который резко выступает против закона об иноагентах, что «вся Европа с ними». А Эммануэль Макрон, как лидер одной из наиболее влиятельных стран Европы, в последнее время не ограничивает себя в антироссийской риторике. При этом в самой Грузии оппозиция уже связала этот законопроект с Россией. Зурабишвили, таким образом, надеется, что Франция поддержит курс прозападного грузинского истеблишмента, частью которого она стала благодаря французской протекции», — сказал эксперт.

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По словам Маргулиса, нынешняя ситуация в Грузии в некотором роде напоминает украинскую во времена «майдана», когда в Киеве разразился политический конфликт властей и прозападной оппозиции из-за закона об ассоциации с ЕС. При этом сам Евросоюз также активно вмешивается в ситуацию в закавказской республике, что наглядно продемонстрировал визит в Тбилиси министров иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии, подчеркнул политолог.

«Евросоюз регулярно вмешивается во внутренние дела Грузии и других стран, входящих в так называемое Восточное партнёрство: Азербайджана, Армении, Молдавии и Украины. Целью этого вмешательства является подавление национальной политики этих стран под предлогом подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Грузии неоднократно выдвигали различные требования, которые она должна выполнять, если хочет сохранить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это явно выраженное вмешательство во внутренние дела страны. Но приглашение президента одного государства для решения внутриполитического вопроса другого — это совершенно новый прецедент», — пояснил Маргулис.

При этом не исключено, что в случае попытки парламента преодолеть президентское вето прозападная оппозиция усилит свои акции в стремлении добиться отмены законопроекта, сказал эксперт.

«Конечно, оппозиция попытается повлиять на ситуацию через улицу. Собственно, они эти попытки и не оставляют, так как протестные акции продолжаются. Главный вопрос в том, насколько устойчив будет к этому грузинский парламент и насколько он будет готов этому противодействовать. В том числе применять силовые методы для подавления уличных беспорядков. А попытка раскачки страны через улицу будет однозначно», — заключил собеседник RT.