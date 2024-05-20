«Может грозить обострением на Ближнем Востоке»: почему золото рекордно подорожало после гибели президента Ирана

На торгах в понедельник, 20 мая, биржевая стоимость золота впервые за всё время наблюдений превышала $2,45 тыс. за тройскую унцию. По мнению экспертов, участники финансового рынка эмоционально отреагировали на новость о гибели иранского президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолёта. Инвесторы опасаются обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке и начинают активнее покупать драгоценный металл для сбережения денег на случай различных рисков. Кроме того, как отмечают аналитики, глобальные инвестиции в золото продолжают расти на фоне ожидаемого ослабления доллара на международном рынке. Причём наиболее активно драгметаллом запасаются центральные банки развивающихся государств.

В понедельник, 20 мая, мировые цены на золото поднимались более чем на 1,5% и впервые за всё время наблюдений превышали отметку $2454 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской товарной биржи COMEX.

Стоимость драгметалла обновила исторический максимум после появления новостей о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси. Накануне его вертолёт разбился на фоне плохих метеоусловий недалеко от ирано-азербайджанской границы. Помимо лидера исламской республики, на борту находились глава МИД страны и несколько региональных руководителей. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, выживших в результате авиакатастрофы не обнаружено.

«Смерть Раиси может грозить обострением ситуации на Ближнем Востоке. В регионе и так уже не первый месяц складывается напряжённая обстановка, а происшествие лишь добавляет рисков», — объяснил RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Отметим, что золото традиционно считается защитным активом на случай различных рисков. Так, при усилении политической или экономической неопределённости в мире инвесторы начинают активнее покупать драгоценный металл в качестве надёжного средства для сбережения денег.

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«Гибель иранского президента действительно могла стать краткосрочным спекулятивным драйвером для повышения цен на золото. Тем не менее ключевым фактором удорожания драгметалла по-прежнему остаются ожидания снижения процентных ставок в США», — отметил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв.

В ожидании ослабления доллара

Ещё два года назад Федеральная резервная система (выполняет функции Центробанка США) начала ужесточать свою монетарную политику в попытке обуздать рекордную за 40 лет инфляцию. В результате если прежде процентная ставка в Штатах находилась около нулевой отметки, то с марта 2022-го по июль 2023-го ФРС повысила её 11 раз — с 0—0,25 до 5,25—5,5% годовых — и с тех пор продолжает удерживать на этом уровне.

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Такое ужесточение денежно-кредитных условий считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. При повышении ставок растёт стоимость займов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. Одновременно увеличивается доходность американских гособлигаций, и дополнительный приток инвестиций на рынок долговых бумаг США позитивно влияет на динамику доллара.

Сейчас инфляция в Штатах значительно замедлилась по сравнению с показателями 2022 года, но высокие процентные ставки осложнили работу бизнеса и стали подталкивать экономику США к рецессии. Предполагается, что возвращение Федрезерва к мягкой ДКП поможет Штатам оживить активность в стране, но ценой ослабления доллара. В этих условиях инвесторы считают целесообразным начать выводить деньги из американской валюты и покупать золото.

«Хотя Федрезерв пока откладывает решение о снижении ставки, инвесторы понимают, что это неминуемо произойдёт уже в текущем году. Смягчение монетарной политики приведёт к удешевлению доллара на глобальном рынке, поэтому участники рынка уже сейчас стараются заранее перевести средства в другие активы, включая золото», — пояснил Сергей Суверов.

Заполнение хранилищ

Значимую поддержку ценам на драгметалл могут оказывать и действия мировых Центробанков, уверены аналитики. Так, за первые три месяца 2024 года ЦБ разных стран пополнили свои золотые хранилища почти на 290 т. Ещё никогда за всё время наблюдений (с 2000 года) регуляторы не приобретали такой крупный объём с января по март, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).

По данным организации, самыми активными покупателями драгоценного металла стали Китай, Индия, Турция, Сингапур, Казахстан, Киргизия, Оман, Катар, Чехия и Польша. При этом, как отмечают эксперты WGC, динамика I квартала указывает на то, что спрос Центробанков на золото будет устойчивым на протяжении всего 2024 года.

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«Примечательно, что в 2022—2023 годах мировые Центробанки купили золото общим объёмом 2,12 тыс. т, что составило почти четверть глобального спроса на драгметалл. Для сравнения: в предыдущие годы доля ЦБ в общем спросе составляла лишь 6—13%... Причинами для накопления золотовалютных резервов центральными банками является их первоочередная задача по сохранению экономической стабильности, управлению ликвидностью и контролю над инфляцией», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

Похожей точки зрения придерживается Дмитрий Пучкарёв. Причём, как отметил специалист, мировые регуляторы стали активнее диверсифицировать свои запасы после блокировки Западом почти половины золотовалютных резервов России.

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«Соответственно, большее внимание золоту сейчас уделяют Центробанки тех стран, у которых более тесные отношения с Москвой. К примеру, китайский ЦБ наращивает свои запасы золота уже 15 месяцев подряд», — подчеркнул Пушкарёв.

Согласно проведённому около года назад опросу WGC, отношение регуляторов к будущей золота в структуре их ЗВР стало более оптимистичным. В то же время взгляды мировых ЦБ на доллар, напротив, оказались пессимистичнее.

«Центральные банки государств с формирующимся рынком и развивающейся экономикой менее уверены в превосходстве американского доллара, чем их партнёры из развитых стран. На фоне этих тенденций и постоянно меняющейся инвестиционной среды спрос на золото со стороны центральных банков, вероятно, останется высоким», — говорится в исследовании.

Согласно последним оценкам WGC, в III квартале 2022 года доллар занимал порядка 51% в структуре мировых ЗВР, а золото — лишь 15%. Впрочем, половина опрошенных Центробанков ждут снижения доли нацвалюты США до 40—50%, а некоторые регуляторы не исключают возможности падения этого показателя ниже 40% в течение следующих пяти лет. В то же время уровень золота в глобальных запасах может подняться до 16—25% (и даже выше), прогнозируют в большинстве ЦБ.