«Продолжение геноцида»: как может измениться ситуация на Ближнем Востоке в случае начала операции Израиля в Рафахе

Израиль войдёт в Рафах вне зависимости от сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, о прекращении войны в секторе Газа без достижения всех её целей не может быть и речи. Нетаньяху намерен добиться «полной победы» и уничтожить находящиеся в Рафахе батальоны ХАМАС. ЦАХАЛ планирует ввести войска в Рафах на границе анклава с Египтом. В городе, по данным ООН, находятся более 1,45 млн палестинских беженцев. По мнению экспертов, начало операции в Рафахе будет означать продолжение геноцида палестинского народа. Аналитики считают, что к этому решению Нетаньяху подтолкнули позиция США и их помощь Израилю в противостоянии с Ираном.

Израиль войдёт в Рафах вне зависимости от сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«О том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, не может быть и речи. Чтобы добиться полной победы, мы войдём в Рафах и уничтожим находящиеся там батальоны ХАМАС вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение (об освобождении заложников и о прекращении огня. — RT)», — сообщил он на встрече с представителями семей заложников и родственников погибших, которые призвали его продолжать добиваться целей войны и противостоять международному давлению.

Немногим позднее в специальном видеообращении израильский премьер заявил, что у Тель-Авива якобы «нет другого выбора».

ЦАХАЛ планирует ввести войска в Рафах на границе анклава с Египтом. В городе, по данным ООН, находятся более 1,45 млн палестинских беженцев.

Также по теме Недовольство спонсора: почему в Израиле опасаются остановки военной помощи со стороны США Израиль опасается сокращения или приостановки военной помощи со стороны США из-за своего намерения штурмовать город Рафах на юге...

Как сообщил в статье для газеты The New York Times со ссылкой на источники журналист, трёхкратный лауреат Пулицеровской премии Томас Фридман, которого называют «рупором Байдена», администрация США напрямую потребовала от израильских властей не проводить операцию в Рафахе.

«Администрация Байдена открыто говорит Нетаньяху, что он не должен начинать полномасштабное вторжение в Рафах без надёжного плана по обеспечению безопасности более 1 млн находящихся там гражданских лиц и что Израиль пока ещё такого плана не представил. Однако в частном порядке они высказываются более прямолинейно, говоря Израилю: «Никакого масштабного вторжения в Рафах, и точка», — пишет журналист.

Он также приводит слова высокопоставленного американского чиновника, свидетельствующие о позиции США.

«Мы не предлагаем Израилю просто оставить ХАМАС в покое. Мы говорим, что, по нашему мнению, есть более прицельный способ борьбы с их руководством, позволяющий не разрушать один квартал Рафаха за другим», — сказал источник, подчеркнув, что команда Байдена не стремится защитить руководство ХАМАС, а просто пытается предотвратить очередную массовую гибель мирного населения в секторе Газа.

Как отмечает Фридман, «постоянное сопротивление» сектора Газа могло бы нанести «огромный ущерб» Израилю, особенно «если бы у него не осталось друзей».

«И именно по этой причине американские официальные лица говорят мне, что если Израиль всё-таки проведёт крупную военную операцию в Рафахе, то, невзирая на возражения своей администрации, президент Байден рассмотрит возможность ограничения продаж определённых видов вооружений Израилю», — сообщил журналист.

По его словам, дело не только в том, что администрация Байдена хочет избежать новых жертв среди мирного населения в секторе Газа «из гуманистических соображений», но и в том, что это ещё больше настроит мировую общественность против Израиля и «сделает его защиту ещё более затруднительной» для команды Байдена.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху

РИА Новости

«Вы хотите осуществить полномасштабное вторжение в Рафах, чтобы попытаться окончательно уничтожить ХАМАС (если это вообще возможно), не предлагая ни стратегии выхода Израиля из (сектора. — RT) Газа, ни политических перспектив для реализации двухгосударственного решения с палестинцами, во главе которых не будет стоять ХАМАС? Если вы пойдёте по этому пути, это лишь усугубит глобальную изоляцию Израиля и приведёт к серьёзному спаду в отношениях с администрацией Байдена», — считает Фридман.

По его словам, это «один из самых судьбоносных выборов», которые когда-либо приходилось делать Израилю.

Военный сценарий

Напомним, 22 марта Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном объявил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, однако Тель-Авив готов реализовать такие планы и самостоятельно. По словам Нетаньяху, он сказал Блинкену, что израильская сторона признаёт необходимость эвакуации гражданского населения из зон боевых действий. Как обозначил премьер Израиля госсекретарю США, Тель-Авив не может победить ХАМАС без операции в Рафахе, которая позволит уничтожить там оставшиеся батальоны.

Позднее в том же месяце Израиль одобрил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа, о чём сообщил Нетаньяху. По его словам, израильская армия «готовит эвакуацию» мирных жителей, а власти «делают всё» для решения этого вопроса и доставки гражданской помощи в Рафах.

Как заявил 28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас, Израиль в ближайшие несколько дней начнёт операцию в Рафахе, поскольку все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там. Аббас подчеркнул, что в случае реализации этих израильских планов мир увидит «крупнейшую в истории Палестины катастрофу».

Позднее, 30 апреля, Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возможных катастрофических последствиях операции в Рафахе. По его словам, «военное нападение» на эти территории со стороны Израиля «будет невыносимой эскалацией, приведёт к убийству тысяч гражданских и вынудит бежать» из Рафаха сотни тысяч человек. Гутерреш считает, что операция повлечёт за собой серьёзные последствия не только на Западном берегу реки Иордан, но и в регионе в целом. Генсекретарь ООН призвал всех, «у кого есть влияние на Израиль», сделать всё возможное, чтобы «это предотвратить».

«Решение об отмене операции маловероятно»

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, учитывая, что Нетаньяху привык разговаривать со всеми с позиции силы, его заявления по Рафаху стоит расценивать как серьёзные намерения по проведению наземной операции.

«Если Нетаньяху уже объявил о намерении начать операцию и потом этого не сделает, не достигнет анонсированных целей, это скажется на его репутации, он боится именно этого. Израильскому премьеру важно сохранить лицо. Поэтому Израиль будет пытаться достигнуть всех поставленных целей во что бы то ни стало», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По его мнению, Израиль чувствует за своей спиной поддержку США, несмотря на заявление Байдена.

«В Штатах существует довольно сильное произраильское лобби. Нетаньяху понимает, что, пусть Байден и не хочет втягиваться в этот конфликт, особого пространства для манёвра у США нет. Поэтому премьер Израиля ведёт себя так демонстративно решительно», — отметил Блохин.

Однако последствия операции в Рафахе могут быть чудовищными, считает аналитик.

«Для палестинцев это будет продолжение геноцида со стороны Израиля. В целом на Ближнем Востоке увеличится риск эскалации, расширения зоны конфликта по линии Израиля и Ирана, который стоит за ХАМАС. И когда Нетаньяху говорит, что он полностью уничтожит ХАМАС и тому подобное, это означает планы по ослаблению позиций иранской стороны. Тут возможно и втягивание США в конфликт, которые могут вызваться помочь израильским партнёрам с противодействием Ирану», — сказал Блохин.

Разрушенные дома в Рафахе

AP

© Fatima Shbair

Как считает член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, Нетаньяху начал эту авантюру с лозунгами о победе над ХАМАС, поскольку пока, кроме убийства колоссального числа мирных жителей и геноцида палестинского народа, он не достиг желаемых целей.

«При этом своими действиями Тель-Авив привёл мир к порогу глобальной катастрофы. Но для того чтобы оправдать все свои преступления, Нетаньяху теперь должен идти до конца. Поэтому, несмотря на то что США требуют не совершать эти действия, а также Генсек ООН и другие представители международного сообщества, Нетаньяху будет фанатично реализовывать свой план», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Представители израильской армии уже совершили массу военных преступлений на территории Газы, напомнил Степанян, и, по всей видимости, «продолжат свои зверства».

«Не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков. На все подобные преступления явно присутствует доказательная база, но Запад предпочитает это игнорировать. Поразительное безразличие и политика двойных стандартов», — сказал аналитик.

Если Израиль начнёт операцию в Рафахе, речь будет идти о полном истреблении палестинского народа, считает Степанян.

«Борьба против ХАМАС — это маскировка, истинная цель Израиля — полностью изгнать народ Палестины с территории Газы», — отметил эксперт.

В случае начала операции Иран может принять достаточно жёсткие меры, считает Степанян. Последует также реакция от движения «Хезболла», расположенного в Ливане, которое усилит интенсивность нанесения ракетных ударов по Израилю, а также со стороны других сил в регионе, которые поддерживают палестинцев, уверен Степанян.

«В частности, йеменские хуситы могут атаковать союзников Израиля, израильские торговые и военные корабли, а также другие объекты. США должны будут вмешаться в этот конфликт, чтобы поддержать или защитить Израиль. И тут может начаться уже иранско-американское столкновение. Это расширит зоны военных действий. Международное сообщество, включая Генсека ООН, может только осуждать операцию в Рафахе и требовать её прекращения. Возможно, последуют санкции против Израиля. Но Нетаньяху это не остановит», — заметил аналитик.

Доктор политологии и международных отношений иорданского Университета Ярмук (YU) Мохд Хиер Альжаруан в комментарии RT отметил, что позиция США и их помощь Израилю в отражении иранских ударов подтолкнули Нетаньяху к принятию решения по началу операции в Рафахе.

«Израильскому премьеру нужно снизить внутриполитическое давление в своей стране, нивелировать реакцию крайне правых, которые требовали ответа на атаку Тегерана. Решение об отмене операции в Рафахе маловероятно, поскольку военное правительство видит свою полную победу над ХАМАС только после реализации планов по завоеванию Рафаха. Именно поэтому израильская бронетехника продолжает концентрироваться у юго-западной границы сектора Газа, возле города Рафах», — заключил эксперт.