Нетаньяху: Израиль хотел бы поддержки США по Рафаху, но готов и действовать сам
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Нетаньяху, он сказал Блинкену, что Израиль признаёт необходимость эвакуации гражданского населения из зон боевых действий и заботится о гуманитарных потребностях.
Он также заявил госсекретарю США, что Израиль не может победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там оставшиеся батальоны.
«Я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придётся, то сделаем это в одиночку», — отметил израильский премьер.
15 марта газета Times of Israel сообщила, что Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе.