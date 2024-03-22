Нетаньяху: Израиль хотел бы поддержки США по Рафаху, но готов и действовать сам

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Нетаньяху, он сказал Блинкену, что Израиль признаёт необходимость эвакуации гражданского населения из зон боевых действий и заботится о гуманитарных потребностях.

Он также заявил госсекретарю США, что Израиль не может победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там оставшиеся батальоны.

«Я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придётся, то сделаем это в одиночку», — отметил израильский премьер.

15 марта газета Times of Israel сообщила, что Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе.