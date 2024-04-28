Президент Палестины заявил, что Израиль в ближайшие дни начнёт операцию в Рафахе
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Об этом Аббас заявил на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, пишет ТАСС.
Палестинский президент полагает, что операция произойдёт через несколько дней в городе Рафах, так как все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там.
«Одного ограниченного удара будет достаточно, чтобы заставить их всех покинуть палестинскую территорию», — отметил политик.
Аббас подчеркнул, что в случае, если это произойдёт, мир увидит «крупнейшую в истории Палестины катастрофу».
Ранее сообщалось, что Израиль отложил наземную операцию в Рафахе после атаки Ирана.