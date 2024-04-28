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Президент Палестины заявил, что Израиль в ближайшие дни начнёт операцию в Рафахе

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Палестинский лидер Махмуд Аббас считает, что израильская армия начнёт операцию в городе Рафах на юге сектора Газа в ближайшие несколько дней.
Президент Палестины заявил, что Израиль в ближайшие дни начнёт операцию в Рафахе
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Об этом Аббас заявил на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

Палестинский президент полагает, что операция произойдёт через несколько дней в городе Рафах, так как все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там.

«Одного ограниченного удара будет достаточно, чтобы заставить их всех покинуть палестинскую территорию», — отметил политик.

Аббас подчеркнул, что в случае, если это произойдёт, мир увидит «крупнейшую в истории Палестины катастрофу».

Ранее сообщалось, что Израиль отложил наземную операцию в Рафахе после атаки Ирана.

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