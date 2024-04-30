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ООН призвала допустить международных следователей к массовым захоронениям в Газе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал допустить международных следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа.
ООН призвала допустить международных следователей к массовым захоронениям в Газе
  • РИА Новости

«Я глубоко встревожен сообщениями о том, что массовые захоронения были обнаружены в нескольких местах в Газе, в том числе в медицинском комплексе «Аль-Шифа» и в медкомплексе «Насер», — цитирует его ТАСС.

Генсек указал на наличие противоречащих друг другу версий, касающихся соответствующих смертей.

«Крайне важно, чтобы независимым международным следователям, обладающим судебно-медицинским опытом, был предоставлен немедленный доступ к местам этих массовых захоронений», — отметил он.

По его словам, данные следователи должны установить все обстоятельства вокруг гибели сотен палестинцев и их захоронения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 392 тела найдены в трёх массовых захоронениях в медицинском комплексе «Насер» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

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