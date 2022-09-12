Игнатьев: не успеваю поздравлять Хвичу с забитыми мячами

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев оценил игру бывшего партнёра по командам Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича всегда был простым и скромным парнем. Мы с ним на связи. Не успеваю поздравлять его с забитыми мячами. Он шикарно начал сезон в «Наполи». Уверен, он и дальше будет покорять Италию», — цитирует Игнатьева Sport24.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в трансфере экс-игрока «Рубина» Кварацхелии.