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Над Белгородской и Курской областями: в МО РФ заявили о перехвате и уничтожении семи беспилотников за ночь

Минобороны РФ: за ночь над двумя российскими регионами уничтожено семь БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 20 мая пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российской территории, заявили в Минобороны РФ. В общей сложности перехвачено и уничтожено семь беспилотников самолётного типа. Пять — над территорией Белгородской области, ещё два — над территорией Курской области.
Над Белгородской и Курской областями: в МО РФ заявили о перехвате и уничтожении семи беспилотников за ночь
  • РИА Новости
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