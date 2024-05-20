Над Белгородской и Курской областями: в МО РФ заявили о перехвате и уничтожении семи беспилотников за ночь

Минобороны РФ: за ночь над двумя российскими регионами уничтожено семь БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 20 мая пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российской территории, заявили в Минобороны РФ. В общей сложности перехвачено и уничтожено семь беспилотников самолётного типа. Пять — над территорией Белгородской области, ещё два — над территорией Курской области.