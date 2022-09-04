Без подсветки, обогрева газона и горячей воды: как в Cерии А и Бундеслиге ищут способы экономить электроэнергию

Руководство итальянской Серии А приняло решение в день проведения матчей включать прожекторы на стадионах на полную мощность не больше чем на четыре часа. Это должно помочь сократить затраты команд на освещение. В Бундеслиге также вводятся различные меры по энергосбережению. На «Альянц-Арене» теперь нет горячей воды в туалетах, а бременский «Вердер» отключил холодильники в зоне общественного питания. Как ещё экономят электричество футбольные клубы в Европе — в материале RT.

Развивающийся в Европе энергетический кризис коснётся всех сфер жизни общества, включая спорт. Поэтому руководство ведущих футбольных лиг активно обсуждает надвигающиеся проблемы. В некоторых странах не стали откладывать дело в долгий ящик, приступив к принятию мер по сокращению издержек клубов, поскольку уже сейчас затраты команд изменились.

В конце августа средняя цена электроэнергии в нескольких государствах ЕС обновила исторический максимум и превысила отметку €700 за МВт·ч, а во Франции этот показатель в моменте превышал €1 тыс. за МВт·ч. Проблемы с поставками углеводородов усугубляются аномальной жарой и засухой в регионе, а также сокращением выработки электричества на АЭС.

При этом в спортивной сфере значительная часть энергии уходит на освещение стадионов, поэтому эффективным способом экономии, по мнению экспертов, станет сокращение времени работы прожекторов. Так решили поступить в Серии А.

С пятого тура чемпионата Италии оборудование разрешено включать на полную мощность не более чем на четыре часа, причём для дневных матчей прожекторы можно будет зажигать за 60 минут до стартового свистка, а не за 90, как это было раньше. Совсем отказаться от освещения в дневное время нельзя, поскольку оно требуется для качественной работы системы VAR. По оценкам специалистов, эти меры позволят на четверть сократить время освещения стадионов.

«Мы сделали только первый шаг. Свет имеет основополагающее значение на стадионах, но мы посчитали правильным максимально уменьшить освещение объектов до и после матчей, чтобы значительно сократить потребление энергии», — заявил президент Серии А Лоренцо Казини.

Обсуждают возможные меры и во Франции. Так, министр спорта Амели Удеа-Кастера предложила перенести на дневное время все вечерние соревнования. Однако эксперты сомневаются в перспективах такого варианта, поскольку он в конечном счёте доставит сложности болельщикам, клубам и обладателям прав на показ соревнований.

В Германии меры по экономии энергии уже вовсю работают. При этом там также рассматривали вариант переноса матчей на дневное время, и переговоры в этом направлении ведутся, но основные вещатели пока не готовы транслировать игры раньше из-за больших телевизионных контрактов.

Впрочем, и днём полностью отказаться от прожекторов нельзя. Они нужны для более качественной картинки. Ещё один камень преткновения — система VAR. Технология определения линии ворот в Бундеслиге, как и в Серии А, работает должным образом только при достаточном освещении.

Относительно комфортно в Германии себя чувствует «Фрайбург». На новом стадионе клуба, открытом осенью 2021 года, установлено 6,2 тыс. солнечных панелей, притом что город считается самым солнечным в стране. Превосходит этот показатель только арена стамбульского «Галатасарая», которая имеет 10,4 тыс. таких батарей.

Другим клубам не так повезло, и каждый самостоятельно придумывает, как сократить издержки. Так, дортмундская «Боруссия» разрабатывает концепцию, позволяющую обогревать арену за счёт мазута и использования тёплой воды из окружающих стадион шахтных тоннелей. На «Альянц-Арене» в Мюнхене красное наружное освещение работает только три часа после наступления темноты, а не шесть, как раньше. Газовый обогрев газона заменён на воздушно-тепловые насосы. Здесь также установлены солнечные панели, однако их число меньше, чем у «Фрайбурга», поэтому приходится экономить за счёт отключения горячей воды в туалетах. Кроме того, на всей территории комплекса снижена работа вентиляции и кондиционирования воздуха.

Стадион «Боруссии» из Мёнхенгладбаха теперь подсвечивается зелёным светом только в дни матчей, а не всю неделю. Футболистам основной команды приходится тесниться во время восстановительных процедур после тренировок. Игроки проходят их в одном помещении с резервистами и молодёжкой. Бременский «Вердер» отключил холодильники в зоне общественного питания стадиона, и теперь они работают лишь во время матчей.

В «Хоффенхайме» пытаются сэкономить на внутреннем освещении арены и парковки. А тренировки команды зимой будут проходить в полдень, чтобы газовый обогрев газона не приходилось всё время задействовать на полную мощность.

Примерно половина из 18 стадионов Бундеслиги уже переведено на светодиоды. Хотя по стоимости они дороже, чем обычные галогенные прожекторы, но значительно дешевле в эксплуатации и имеют более длительный срок службы. При этом далеко не все клубы могут сами сменить оборудование. Так, «Айнтрахт», «Майнц», «Кёльн» и «Герта» всего лишь арендуют арены и должны уговаривать собственников пойти на дополнительные траты ради будущей экономии.

Самые большие проблемы, конечно же, начнутся зимой, когда придётся на полную мощность включать обогрев газона. По данным специализированного журнала Stadionwelt, день использования системы сегодня стоит около €2 тыc.

Так что немецкие клубы теперь даже рады проведению чемпионата мира в Катаре зимой. Благодаря мундиалю пауза в Бундеслиге составит десять недель: c 13 ноября по 21 января. Однако не исключено, что в начале второй половины сезона игры в мороз и снег придётся переносить.