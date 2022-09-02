Минэнерго России: антироссйские санкции вызывают перебои в энергопоставках

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что принятые в одностороннем порядке ограничения стран Запада в отношении России провоцируют перебои в поставках энергоресурсов и рост мировых цен на них.

РИА Новости