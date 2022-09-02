Минэнерго России: антироссйские санкции вызывают перебои в энергопоставках
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совместной встречи министров энергетики G20.
«Односторонние ограничения западных стран против России провоцируют перебои в энергопоставках и рост мировых цен на энергоресурсы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.