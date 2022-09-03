Global Times: США больше всех выиграли от энергетического кризиса в Европе

Соединённые Штаты стали крупнейшим выгодоприобретателем в ситуации вокруг энергетического кризиса в Европе, который может обостриться из-за остановки поставок газа по «Северному потоку», пишет Global Times.

В материале утверждается, что на фоне опасений по поводу бессрочного прекращения поставок российского газа ЕС будет вынужден нарастить импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников в преддверии предстоящей зимы.

Как подчёркивает автор, это сделает США «крупнейшим победителем» в нынешнем украинском кризисе.

«В то же время смещение европейского спроса с российского трубопроводного газа на СПГ уже привело к резкому росту заказов на танкеры для СПГ и к размещению в этом году рекордного количества заказов», — пишет издание.

Как напомнил глава Китайского центра экономики энергетики Лин Боцян, цены на СПГ из США намного выше, чем на российский трубопроводный газ из-за транспортных расходов.

«Мировой энергетический ландшафт претерпевает огромную реструктуризацию из-за геополитических факторов, сопровождаемых резким ростом цен и дефицитом предложения», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.